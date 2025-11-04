CK Akdeniz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Alanya genelinde belirli bölgelerde bakım ve altyapı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Büyükhasbahçe, Fığla, Oba, Basırlı ve Türkler mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ UYGULANACAK

Şirketin planına göre, 09.00 – 16.00 saatleri arasında Büyükhasbahçe ve Fığla mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak. Çalışmalardan etkilenecek bölgeler arasında Camiiönü, Mamadı, Yeniyol Sokak ile Fığla 336 ve Fığla Parlak bölgeleri yer alıyor. CK Akdeniz Elektrik, bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak bakım faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

OBA VE BASIRLI MAHALLELERİNDE DE KESİNTİ OLACAK

Aynı saat aralığında Basırlı Mahallesi Hacılar ve Oba Mahallesi Sezer bölgelerinde de bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yapılacak. Çalışmaların, bölgelerdeki elektrik hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

TÜRKLER MAHALLESİNDE YATIRIM ÇALIŞMASI

Türkler Mahallesi’nde ise 09.00 – 17.00 saatleri arasında altyapı güçlendirme ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Kenan Evren Caddesi, Akçagedik Caddesi ve Cüllepler Sokak etkilenecek. Öte yandan, CK Akdeniz Elektrik, vatandaşların kesinti saatlerinden önce gerekli önlemleri almaları, elektrikli cihazlarını güvenli konuma getirmeleri ve planlı çalışmalara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.