Antalya'nın turizm merkezi Alanya'da, vatandaşların suyla ilgili işlemlerini kolaylaştıran bir yenilik hayata geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün Online İşlemler Portalı, şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm işlemleri dijital ortamda sunuyor.

SIRA BEKLEMEDEN HIZLI İŞLEM

Yeni sistem, vatandaşlara şubeye gitmeden su aboneliğiyle ilgili tüm işlemleri yapma imkânı sunuyor. Belgelerle uğraşmadan, sıra beklemeden yapılan işlemler hem bilgisayarlardan hem de mobil cihazlardan kısa sürede tamamlanabiliyor. ASAT'ın dijitalleşme adımı yalnızca işlem kolaylığı sağlamıyor; çevre dostu bir hizmet anlayışını da destekliyor. Dijital fatura ve çevrimiçi başvuru süreçleriyle kâğıt tüketimi azalırken, karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlanıyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNCELİKTE

ASAT, dijital dönüşüm projesiyle vatandaş memnuniyetini artırmayı ve Antalya genelinde güçlü bir çevrimiçi hizmet altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Öte yandan, portal üzerinden yapılacak işlemler için kullanıcıların online.asat.gov.tr adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak.