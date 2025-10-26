Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Marius Janukonis ve Elçi Müsteşar Ieva Garsvaite, Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi değerlendirildi. Görüşmede, Alanya'nın Litvanya ile turizm ve yatırım alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Mehmet Şahin, iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

ŞAHİN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Mehmet Şahin, 'Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Marius Janukonis ve Elçi Müsteşar Ieva Garsvaite'i ofisimizde ağırladık. Litvanya ve Alanya'mız arasındaki dostluğu ve iş birliğini pekiştirme üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Litvanya ile Alanya arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde turizm, eğitim ve kültürel alanlarda yeni projelerle daha da ilerlemesi bekleniyor.