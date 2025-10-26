Ter*r örgütü PKK, 26 Ekim 2025 Pazar günü Kuzey Irak'taki Kandil Dağı yakınlarında gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekme kararını resmen açıkladı. Açıklamaya aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 25 örgüt üyesinin katıldığı bildirildi. Bu gelişme, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısının ardından başlayan sürecin ikinci aşaması olarak nitelendirildi.

'SÜREÇ KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇİYOR'

PKK'nın açıklamasında, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların Türkiye ve bölgedeki Kürt nüfusun geleceğini tehdit ettiği savunuldu. Açıklamada, 'Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüttüğü siyasi diyalog süreci, Öcalan'ın çağrısıyla birlikte önemli bir aşamaya taşınmıştır. Barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir irade oluşmuştur' denildi. Örgüt, 12. Kongre kararları doğrultusunda Türkiye sınırlarında çatışma riski oluşturabilecek tüm unsurlarını geri çektiklerini açıkladı. 'Abdullah Öcalan'ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz. Çatışma ve provokasyon riski bulunan bölgelerde düzeltici tedbirler alınmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

25 TERÖRİST BASIN TOPLANTISINA KATILDI

Kuzey Irak'taki toplantıya aralarında örgütün yönetim kadrosundan isimlerin de bulunduğu 25 terörist katıldı. Basın toplantısında, silah bırakma sürecinin resmen tamamlandığı belirtildi. PKK'nın çekilme duyurusu, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin hemen öncesinde geldi. Sürecin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda siyasi temaslarla ilerletildiği ifade ediliyor.

PKK SİLAHLARINI YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından örgüt, 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta düzenlediği törende sembolik olarak silahlarını yakmıştı. Bu törene, örgütün önde gelen isimlerinden Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın sürece tam destek verdiğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE SİYASİ TRAFİK

Süreç kapsamında DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle Aralık ayında İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslar sağlandı. Ocak ve Şubat aylarında yapılan görüşmeler sonrası, İmralı'dan örgüte fesih çağrısı geldi. Mart ayında siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar sürecin en dikkat çekici adımlarından biri oldu. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

SİLAH BIRAKMA KARARI KONGREDE ALINDI

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongre'de silahlı mücadeleyi sona erdirme kararı aldı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamayla örgüt, 'silah bırakma ve fesih' kararını resmen duyurdu. Ardından sürecin takibi amacıyla DEM Parti heyeti 18 Mayıs ve 6 Temmuz'da İmralı'ya iki ziyaret daha gerçekleştirdi. 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yapıldı. 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürecin son durumunu değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Öte yandan, PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmasıyla birlikte, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunu açısından 'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi bir eşiğe girildi.