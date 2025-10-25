Antalya ve Alanya'da uzun yıllardır kargo ve taşımacılık hizmetleri sunan Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordato talebini reddetmesiyle şirketin faaliyetleri durdu.

1986'DAN BU YANA HİZMET VERİYORDU

1986 yılında kurulan Ankara Ekspres Kargo, Türkiye genelinde 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70'in üzerinde hizmet noktasında faaliyet gösteriyordu. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Alanya olmak üzere geniş bir lojistik ağına sahip olan şirketin iflası, sektörde ciddi bir boşluk yaratacak. Öte yandan, şirketin iflasının ardından çalışanlar ve taşeron firmalar alacaklarını tahsil edebilmek için yasal süreç başlattı. Lojistik sektöründe benzer mali sıkıntıların yaşanması, ekonomik daralmanın taşımacılık sektörüne etkilerini yeniden gündeme getirdi.