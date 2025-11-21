Türkiye'yi sarsan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil c*nayetleri, sosyal medyada yayılan yeni görüntülerle bir kez daha gündeme oturdu. Edirnekapı Surları'nda vahşice *ldürülen genç kadının mezarını hedef alan bu paylaşımlar, kamuoyunda derin bir infial yarattı ve yetkililerin harekete geçmesine yol açtı.

SKANDAL VİDEOLARI DETAYLARI

TikTok platformunda 'i33blood' ve 'ang3lhigh44' adlı kullanıcılara ait hesaplar, profil fotoğraflarında Semih Çelik'in görüntüsünü kullanarak dikkat çekti. Bu hesaplarda yer alan videolarda, bir grup genç önce c*nayetin işlendiği Edirnekapı Surları'na giderek Çelik'in daha önce kaydettiği ses kayıtlarını fon müziği olarak kullandı. Görüntülerde gençlerden biri, dış görünüşüyle Çelik'e benzetilerek rol yaptı ve surlarda çeşitli pozlar verdi. Ardından Uzuner'in mezarının bulunduğu alana geçen grup, burada uygunsuz ve saygısız hareketlerde bulunarak videolar çekti. Bu içerikler, kısa sürede platformda yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından izlendi.

TOPLUMDAN YOĞUN TEPKİLER

Videoların sosyal medyada dolaşıma girmesiyle birlikte, pek çok kişi büyük öfke duydu. Kullanıcılar, bu paylaşımların kurbanların anısına hakaret niteliğinde olduğunu belirterek hesap sahiplerini kınadı. Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine, söz konusu TikTok hesapları tüm paylaşımlarını silerek sessizliğe gömüldü. Tepkiler, Twitter ve Instagram gibi diğer platformlara da sıçradı; birçok kişi, bu tür içeriklerin kurban ailelerini daha fazla yaraladığını vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın kamuoyunda yarattığı yankı, yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlere ilişkin resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda iki şüpheli gözaltına alındı ve videolarda yer alan kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları, soruşturmanın derinleştirilmesini ve sorumlular hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

OLAYIN ARKA PLANI

Hatırlanacağı üzere, 4 Ekim günü İstanbul Fatih Edirnekapı'da dehşet verici bir olay yaşanmıştı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i boğazını k*serek *ldürdü. Evde yaklaşık üç saat kaldıktan sonra taksiyle surlara geçen Çelik, burada kendisini bekleyen İkbal Uzuner'i vahşice k*tletti. Uzuner'in c*sedini parçalara ayıran zanlı, başını surlardan aşağı atarak annesinin bulunduğu alana doğru gönderdi. Sonrasında boğazına ip geçiren Çelik, surlardan atlayarak *ntihar etti. C*nayetlere ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, ancak olay toplum vicdanında derin izler bırakmıştı.Öte yandan, bu yeni gelişme, sosyal medyanın sorumluluklarını bir kez daha tartışmaya açtı ve yetkililerin platformlardaki denetimleri artırma yönünde adımlar atması gerektiği yönünde görüşleri güçlendirdi.