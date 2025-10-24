Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde, Türkiye genelinde ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir kampanyayı duyurdu. Proje kapsamında TOKİ eliyle inşa edilecek konutlar, uygun ödeme koşullarıyla dar ve orta gelirli ailelere sunulacak.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Erdoğan, törende projenin Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz. Bu projemizle yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır' dedi. Konuşmasında, milletin ihtiyaçlarına hızlı çözümler ürettiklerini hatırlatan Erdoğan, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

500 BİN KONUT SEFERBERLİĞİ

Proje, 81 ilin tamamını kapsayarak toplam 500 bin konut inşasını hedefliyor. İstanbul'a 100 bin konut ayrılırken, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin'er, Hatay'a ise 12 bin yeni yuva kazandırılacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 tiplerde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak olup, aylık taksitler 6 bin 750 liradan itibaren ödenecek.

ÖNCELİKLİ KONTENJANLAR BELİRLENDİ

Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20 kontenjan tahsis edildi. Projenin önemli bir bölümü gençlere ayrılırken, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara konutların yüzde 20'si ayrıldı. 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvurabilecek.

ÖDEME KOŞULLARI VE SÜREÇ

Konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında alınacak, hak sahipliği kuraları ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında çekilecek. İlk teslimler Mart 2027'de gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 anaokulu ve 500 aile sağlığı merkezi inşa edilecek. Öte yandan, proje afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı da amaçlarken, TOKİ'nin bugüne kadar ürettiği 1 milyon 740 bin sosyal konutun devamı niteliğinde olacak.