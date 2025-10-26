Alanyaspor, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında savunmada disiplinli bir performans sergilese de ikinci yarıda eski oyuncularının golleriyle yıkıldı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamayınca devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Kocaelispor'un eski Alanyasporlu futbolcusu Tayfur Bingöl sahneye çıktı. Ceza sahasında havalanan topa rövaşata ile yaptığı etkileyici vuruşla ağları sarsan Tayfur, takımını 1-0 öne geçirdi. Pozisyonun ofsayt olduğu yönünde Alanyaspor cephesinden yoğun itirazlar gelse de hakem golü geçerli saydı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde bu kez bir başka eski Alanyasporlu futbolcu, Serdar Dursun sahneye çıktı. Ceza sahasında iyi yükselen tecrübeli golcü, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

Kaynak: RSS