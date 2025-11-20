A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibini öğrendi. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, ilk maçını kendi sahasında oynayacak ve rakibi Romanya olacak.

RAKİBİMİZ ROMANYA

Play-off yarı finalinde karşılaşacağımız Romanya'yı geçmemiz halinde Türkiye, Slovakya ve Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçı oynayacak. Bu maç, Dünya Kupası biletini garantilemek için kritik bir öneme sahip olacak. Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Yarı final ve final maçlarının formatı 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacak. Bu maçlar, takımımız için büyük fırsat ve Avrupa'da başarı için önemli bir adım olacak.

PLAY-OFF YOLLARI VE EŞLEŞMELER

Dört farklı play-off yolu üzerinden ilerleyecek takımlar, finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak. Türkiye'nin yer aldığı C yolu eşleşmeleri şu şekilde: Türkiye-Romanya ve Slovakya-Kosova galibi. Öte yandan, A, B ve D yollarında ise İtalya-Kuzey İrlanda/Wales-Bosna Hersek, Ukrayna-İsveç/Polonya-Arnavutluk ve Danimarka-Kuzey Makedonya/Çekya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri bulunuyor.