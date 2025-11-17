GALATASARAY TRİBÜNDE LİDER

Açıklanan verilere göre bu sezon tribünlerini en çok dolduran takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını toplam 271 bin 250 kişi takip ederken, maç başı seyirci ortalaması 45 bin 208 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'ı Fenerbahçe izledi. Sarı-lacivertlilerin iç sahadaki toplam seyirci sayısı 237 bin 671 olurken, maç başı ortalaması 39 bin 612 olarak açıklandı.

ANTALYASPOR'UN DOLULUK ORANI DÜŞÜK KALDI

Antalyaspor'un bu sezon iç saha maçlarına toplam 29 bin 307 taraftar geldi. Maç başı ortalama 4 bin 885 olarak açıklanırken, kırmızı-beyazlı ekip 29 bin 307 kapasiteli stadını yüzde 16,67 oranında doldurabildi. Bu rakamla Antalyaspor, ligin 18 takımı arasında tribün doluluk oranı en düşük 14. takım konumunda yer aldı.

ALANYASPOR DOLULUKTA RAKİBİNİ GEÇTİ

Alanyaspor'un bu sezonki toplam seyirci sayısı 25 bin 393 olarak açıklandı. Turuncu-yeşilli ekibin maç başı seyirci ortalaması 5 bin 79 olurken, 9 bin 784 kapasiteli stadının yüzde 51,91'lik bölümünü doldurmayı başardı. Böylece Alanyaspor, hem tribün doluluk oranında hem de maç başı ortalamada Antalyaspor'un önüne geçti.

SEZONUN İLK 12 HAFTASINDAKİ FARK

Rakamlar iki Akdeniz ekibi arasındaki farkı net şekilde ortaya koydu. Antalyaspor maç başına 4 bin 885 taraftar ortalamasıyla oynarken, Alanyaspor'un ortalaması 5 bin 79 olarak belirlendi. Antalyaspor bu süreçte 6 iç saha maçına çıkarken, Alanyaspor ise 5 karşılaşma oynadı.

Öte yandan, açıklanan veriler tribünlerin özellikle üst sıralardaki takımlarda büyük ilgi gördüğünü, orta ve alt sıralarda yer alan takımların ise seyirci desteğinde dalgalanmalar yaşadığını gösterdi.