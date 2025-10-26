Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanya'da enerji iletim hatlarının yenilenmesi ve bakım çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla 27 Ekim 2025 Pazartesi günü bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayarak öğleden sonraya kadar devam edecek.

OBA MAHALLESİ'NDE 5 SAATLİK KESİNTİ

AEDAŞ'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Merkez Oba Mahallesi sınırlarında yer alan Eşref Açıkkalın, Tosunlar Caddesi ve Zavlaklar Sokak bölgelerinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

YAYLAKONAK'TA GÜN BOYU ENERJİ KESİLECEK

Merkez Yaylakonak Mahallesi Midan Sokak bölgesinde ise bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Yetkililer, çalışmaların planlanan saatten önce tamamlanması durumunda elektriğin erken verilebileceğini bildirdi.

AVSALLAR'DA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Merkez Avsallar Mahallesi sınırlarında bulunan Gaziler, İkizoğlu Sokak, İncirlik Sokak ve Stadyum bölgeleri de kesintiden etkilenecek. Bu bölgelerde elektrik 09.00'dan 16.30'a kadar kesik olacak.

AEDAŞ, vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması uyarısında bulundu. Çalışmaların, enerji iletim hatlarının yenilenmesi ve bakım faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. Öte yandan, elektrik kesintilerinin hava koşulları veya teknik aksaklıklar nedeniyle belirtilen saatlerin dışında da uzayabileceği ifade edildi.