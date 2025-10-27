Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan A. B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanının savunmasını sorması üzerine A. B., dolandırdığı kişinin 5 bin TL tutarındaki zararını karşıladığını belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 'dolandırıcılık' suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan, sanığın cezaevindeki tutukluluk hâlinin devamına da karar verildi.

Kaynak: RSS