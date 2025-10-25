Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi lojmanında meydana gelen olayda, okul müdürü İ.K. yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki İ.K.'nin cansız bedeni, öğle saatlerinde banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede İ.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi. Evli ve iki çocuk babası olan İ.K.'nin geçen yıl eşinden boşandığı, bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Olay, meslektaşları ve öğrencileri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

