Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak' suçundan toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M. ve C.S.'yi belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi ve güvenlik birimleri olası diğer suç bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: RSS