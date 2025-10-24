Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışması, ruhsatsız silah ticaretini ve barındırmayı hedef alan bir operasyona dönüştü. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen baskınlar, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlendi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, istihbarat doğrultusunda belirlenen 5 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yürütülen çalışma, ilçede yasa dışı silahlanmayı önlemeye yönelik kapsamlı bir çaba olarak dikkat çekti. Aramalarda, 5 adet tabanca, 10 adet av tüfeği ve 5 adet tabanca şarjörü bulundu. Ayrıca, 48 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm tabanca fişeği ile 65 adet av tüfeği fişeği olmak üzere toplam 120 fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.