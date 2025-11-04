Yeni aldığı akıllı araçla yola çıkan bir sürücü, aracın yapay zekâ destekli yol asistanının bitmek bilmeyen sorularına verdiği yanıtlarla gündem oldu. Sürücünün sabırla cevap vermeye çalıştığı anlar, bir süre sonra komik bir diyaloga dönüştü.

ANLAR KAMERA KAYDINA ALINDI

Sürücünün arkadaşları, yaşanan ilginç diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda, araç asistanının sürücüye art arda yönelttiği sorular karşısında sürücünün giderek şaşkınlığa ve mizahi bir tepkiye büründüğü anlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Kısa sürede viral olan video, milyonlarca görüntülenme ve binlerce yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı “Gerçek sabır testi” ifadeleriyle sürücünün sakinliğini överken, bazıları da “Bu araç değil, sorgu odası” yorumunda bulundu. Öte yandan, bazı kullanıcılar benzer şekilde akıllı araç asistanlarının beklenmedik tepkiler verdiği anları paylaşarak, yeni teknolojilerin sürücülerle etkileşiminde yaşanan komik deneyimlere dikkat çekti.