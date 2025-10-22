Konya'da sosyal medyada 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla tanınan 42 yaşındaki fenomen Hasan Yılmaz, bilinen adıyla Hasan Abi, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki kamyonunda hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Esnafın fark ettiği hareketsiz kişiyi gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Ekiplerin ilk incelemelerinde, diyaliz hastası olduğu öğrenilen ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Hasan Yılmaz'ın kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi. otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın şüpheli bir yönü bulunmadığını belirterek soruşturmayı sürdürüyor.Hasan Yılmaz, 2019'da TikTok'ta paylaştığı 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sempatik tavırları ve özgün üslubuyla binlerce takipçi kazanan video, sosyal medyada akım haline gelerek birçok kullanıcı tarafından taklit edilmişti.

