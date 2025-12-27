Yapay zeka kullanılarak üretilen sahte videolar üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiaları sosyal medyada hızla yayılıyor. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerin hedef alındığı öne sürülen bu yöntemde, güven duygusu oluşturulduktan sonra yüklü miktarda para talep edildiği belirtiliyor. Yapay zekanın ürettiği gerçekçi görüntüler, iddiaların daha fazla dikkat çekmesine yol açıyor.



HEDEFTE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER VAR



İddialara göre dolandırıcılar, 50 yaş üstü erkekleri özellikle seçiyor. Sahte videolarda güven veren bir dil ve görüntü kullanıldığı, bu sayede karşı tarafın duygusal olarak etkilendiği ifade ediliyor. Zamanla kurulan iletişim, güven ilişkisine dönüşürken dolandırıcılık girişimi bu noktada devreye giriyor ve süreç hız kazanıyor. Paylaşımlara yansıyan bilgilere göre dolandırıcılar, 'acil ihtiyaç', 'zor durumda olma' gibi gerekçelerle yüklü miktarda para talep ediyor. İddialarda bu yöntemle çok sayıda kişinin maddi zarara uğradığı ileri sürülüyor. Güven oluşturulduktan sonra para taleplerinin gündeme geldiği ve sürecin bu aşamada hızlandığı belirtiliyor.





Kaynak: RSS