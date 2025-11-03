Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenen yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı, 2026 yılı vergi ve harç zamlarını şekillendirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama umut ışığı yaktı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, zam oranlarının yeniden değerleme seviyesinin altında tutulacağını belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ VE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

TÜİK, ekim ayında aylık enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. Bu verilerle hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49'a ulaştı. Oran, vergi, harç ve cezalarda ocak ayından itibaren uygulanacak artışları belirleyecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Şimşek, sosyal medya paylaşımında enflasyonun gerilediğini ifade etti. 2022 ve 2023 sonundaki yüzde 64 ve 65'lik oranların, 2024'te yüzde 44'e, 2025 ekiminde ise yüzde 32,9'a indiğini belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmaların yaşandığını ancak genel tablonun değişmediğini vurguladı.

DEZENFLASYON SÜRECİNDE YAVAŞLAMA VE ÖNGÖRÜLER

Dezenflasyonun destekleyici küresel ve iç koşullar sayesinde devam edeceğini söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı için politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve arz baskılarını azaltacak yapısal adımların atılacağını dile getirdi.