İddiaya göre saldırgan, elindeki b*çakla özellikle kadının yüzüne çok sayıda darbe vurdu. Kanlar içinde yere yığılan kadın ağır yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, elinde b*çakla bekleyen saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından adli sürece tabi tutulacak. Olayın nedeni ve taraflar arasındaki husumetin netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.