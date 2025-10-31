Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Ekipleri, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketin yanında şüpheli hareketlerde bulunan bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, sürücünün üzerinden yasaklı madde ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Cumhuriyet Coşkun Nazilli Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri başlatılan zanlının sorgusunun devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uy*şturucu ile mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: RSS