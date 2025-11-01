Alanya Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Şahıs, polislerden kaçmaya çalışınca kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Yakalanmamak için cebindeki yasaklı maddeleri yere atan şüpheli, kaçış girişiminde başarılı olamadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak kıskıvrak gözaltına alındı. Polis, şüpheliyi emniyete götürerek gerekli işlemleri başlattı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

