İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alanya'da motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafiği tehlikeye sokan sürücü Ö.E.'nin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, sürücüye mevcut yasalar kapsamında idari para cezası kesildiğini bildirdi.

YERLİKAYA: 'YENİ YASA İLE AĞIR CEZALAR GELİYOR'

Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların caydırıcılığını artırmak için hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanacak yeni yaptırımları da paylaştı. Buna göre, tehlikeli sürüş yapanlara 46 bin TL idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, aynı suçu beş yıl içinde ikinci kez işleyen sürücülerin ehliyetlerinin tamamen iptal edileceği belirtildi. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek trafikte bu tür tehlikeli hareketleri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.