Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı'na görkemli açılış ile başlıyor. Bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan ALKÜ'nün 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek Akademik Yıl Açılış Töreni'ne aynı zamanda şehrin protokolü de davet edildi. Programda aynı zamanda ALKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme töreni yapılacak. Törende Tıp öğrencileri ilk derslerini Bakan Memişoğlu'ndan alacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN AÇILIŞA DAVET

ALKÜ'nün 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 'Yeni bir öğretim yılına başlarken, bilimin ışığında ilerleyen, değer üreten, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak bireyler yetiştirme hedefimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ile paydaşlarımızla birlikte bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Alanyalı hemşehrilerimizi davet ediyorum.' dedi.