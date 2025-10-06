Milli Eğitim Bakanlığı, 2012'den beri uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemini revize etmek üzere kapsamlı bir çalışma tamamladı. 2+2 veya 3+1 modelleriyle lise eğitiminin esnetilmesini öngören yeni yapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabul edilmesi halinde, lisenin son yılları isteğe bağlı hale getirilerek öğrencilerin mesleki ve bireysel gelişimlerine odaklanılacak, uygulama ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren başlayacak.

YENİ MODEL İÇİN HAZIRLIK TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 4+4+4 sistemine dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan modelin tamamlandığını belirten Tekin, ilk Kabine Toplantısı'nda bu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Tekin, eğitim sisteminin çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Farklı alternatiflerimiz hazır. Bu yıl içerisinde karar verilirse, yeni öğretim yılı buna göre planlanacak. Ancak süreç yasama ayağına da sahip; parlamentodan geçmesi gerekecek' ifadelerini kullandı.

LİSE EĞİTİMİNDE ESNEKLİK DÖNEMİ

Yeni sistemde öne çıkan en dikkat çekici değişikliklerden biri, lise eğitiminin yeniden yapılandırılması oldu. Bakanlığın üzerinde çalıştığı 2+2 ve 3+1 modellerine göre, liselerin ilk iki yılı zorunlu hale gelirken, 11. ve 12. sınıflar isteğe bağlı olacak. Bu sayede öğrencilerin akademik eğitim dışında mesleki eğitim, sanat, spor ya da farklı alanlara yönelmesi teşvik edilecek. Esnek yapı sayesinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireysel gelişimlerini destekleyen bir sistem hedefleniyor.

KABİNE'DEN SONRA PARLAMENTO GÜNDEMİNE GELECEK

Yeni modelin önce Kabine'de görüşülmesi, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması planlanıyor. Modelin yasalaşması halinde, uygulama önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren devreye alınacak. Yetkililer, düzenlemenin Türkiye genelindeki eğitim yapısını daha dinamik ve çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğini belirtiyor.