Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), yeni akademik yıla enerji dolu bir başlangıç yaptı. Geleneksel 'Topluluk Tanıtım Günleri ve Hoş Geldin Şenliği', Kestel Yerleşkesi'nde 1-2 Ekim tarihlerinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği iki günlük etkinlik, öğrencilerin sosyalleşmesine ve kampüs ruhunu hissetmesine olanak sağladı. Sanat, spor, müzik ve topluluk tanıtımlarıyla renklenen program, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın katılımıyla daha da anlam kazandı. Türkdoğan, öğrenci taleplerini dinlerken üniversitenin geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı.







İLK GÜN COŞKULU ETKİNLİKLER

Etkinliklerin açılış gününde çeşitli sportif oyunlar, step-aerobik gibi fiziksel aktiviteler ve toplulukların tanıtım stantlarıyla öğrenciler arasında tanışma ortamı oluşturuldu. Öğrenciler, açılan stantlar aracılığıyla çeşitli öğrenci topluluklarına kayıt olma imkânı buldu. Gün, Kuple Konseri, DJ Salim Eren ve MC Tufan Sarıbayındır'ın sahne performanslarıyla sona erdi.



İKİNCİ GÜN SANAT, SPOR VE PANELLERLE RENKLENDİ

İkinci gün de yoğun geçti: Muay Thai gösterisi, yavaş bisiklet yarışması, çeşitli yarışmalar ve sportif etkinlikler programı süslüyordu. Gece ise Poizi'nin konseri ile DJ Melih Yavuz'un sahne performansı katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, sahne performansının ardından Poizi'ye teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, katılımcılar 'Gönülden Gönüle' imza platformuyla Özgür Filistin ve Özgür Gazze destek mesajlarını paylaştılar.



REKTÖR TÜRKDOĞAN'IN MESAJI: 'GÜÇLÜ GELECEK İÇİN BİRLİKTE ADIM ATALIM'

Etkinlik alanında öğrencilerle birlikte yer alan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve SKS Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu ile birlikte topluluk stantlarını ziyaret ederek öğrenci taleplerini dinledi. Türkdoğan, öğrencilere sağlanan imkânlar, iş birlikleri, ALKÜDEV Vakfı, TEKNOPARK ve Alanya TEKMER projeleriyle üniversitenin hedeflerine değindi. 'Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlarken, moral ve motivasyonlarını da yüksek tutmak için çalışıyoruz. Yeni dönemin üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim' dedi.