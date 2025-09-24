Alanya genelinde GSB’ye bağlı yurtlarda toplam 6.275 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Bu yurtlarda hâlihazırda 2.540 erkek ve 3.735 kız öğrenci güvenli bir ortamda konaklıyor. Yurtlar, sadece barınma hizmetiyle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çok yönlü imkanlar da sunuyor.

AYLIK BESLENME DESTEĞİ 6.600 TL

Yurtlarda kalan öğrencilere her ay 6.600 TL beslenme desteği sağlanıyor. Bunun yanı sıra, konforlu oda düzenlemeleri, dengeli ve sağlıklı yemek menüleri ile öğrencilerin yaşam kalitesi artırılıyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği yurtlarda, öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sunuluyor.





EĞİTİME DESTEK, GENÇLİĞE YATIRIM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl artan kapasite ve hizmet kalitesiyle öğrencilerin barınma sorununu çözmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yeni dönemde GSB yurtlarına yerleşen tüm öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, sağlanan imkanlarla öğrencilerin eğitim süreçlerine daha güvenli ve destekleyici bir ortamda devam etmeleri hedefleniyor.