Alanya’da KYK yurtlarında yer bulamayan öğrenciler ise alternatif çözümlere yöneliyor. Alanya’da özel sektör, vakıflar ve belediyelere ait yurtlarda yaklaşık 425 kişilik ek kapasite bulunuyor. Ancak üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran yeni öğrencilerin ve şehir dışından gelenlerin sayısındaki artış nedeniyle bu kapasitenin de kısa sürede dolması bekleniyor. Bu durum, öğrencileri kiralık ev ve apart arayışına itiyor.

KİRALIK EV FİYATLARI ENDİŞE YARATIYOR

Barınma kapasitesinin öğrenci sayısının gerisinde kalması, Alanya’da barınma sorununu yeniden gündeme taşıdı. Üniversite öğrencilerinin sayısı her yıl artarken, şehirdeki kiralık ev seçeneklerinin hem sayıca yetersiz hem de maliyet açısından zorlayıcı olduğu belirtiliyor. Öğrenci velileri, özellikle yükselen kira bedelleri nedeniyle endişeli. Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala “öğrencilere uygun fiyatlı konut bulma” meselesi, Alanya’da çözüm bekleyen en önemli başlıklardan biri haline geldi.

