Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Turan Sağer’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dilediler.

Ziyarette ALGC Başkanı Kesen, Alanya’nın gelişimine katkı sağlayan tüm kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını ve Alanya üniversitelerinin büyük şans olduğunu vurguladı. Rektör Turan Sağer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite-şehir iş birliğinin güçlenmesinden yana olduklarını belirtti. Sağer, basının toplumu bilgilendirmedeki rolüne de değinerek, gazetecilerin desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

'HEDEFİMİZ ÖĞRENCİ SAYIMIZI ARTTIRMAK'

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmasının ardından öğrenci sayısını arttırmaya yönelik çalışmalara hemen başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Turan Sağer, şu anda 200'ü yabancı yaklaşık bin öğrencilerinin bulunduğunu, hedeflerinin hem Türk, hem yabancı öğrenci sayılarını yeni öğrenim döneminden itibaren ciddi şekilde arttırmak olduğunu söyledi. Rektör Sağer, Alanya Üniversitesi'ne yeni bölümlerin açılması için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı.