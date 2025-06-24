Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, (ALKÜ) akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Dersi uygulamaları kapsamında Prof. Dr. Serdar Bulut danışmanlığında Alanya Kızılcaşehir İlkokuluna kütüphane ve çalışma alanı kurdular. “Köy Okulları Kitapla Buluşsun” sloganıyla yola çakan ekip, Kızılcaşehir mahallesindeki İlkokulda öğrencilerle buluştular. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip kütüphane ve çalışma alanını kurdular. Bu kapsamda ALKÜ tarafından 3 masaüstü bilgisayar da öğrencilerin kullanması için okula hediye edildi. Kampanyaya Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ALKÜ Tiyatro Topluluğu ve Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ile gönüllüler önemli destekler verdi.



PROF. DR. BULUT: “ALKÜ, BÖLGEYE IŞIK YAYMAYA DEVAM EDECEK”

Kampanyanın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Serdar Bulut yaptığı açıklamada, “Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan önderliğinde köy okullarına kütüphane ve çalışma alanı kurma projelerimiz başarılı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda kütüphane kurduğumuz köy okullarından birisi olan Kızılcaşehir İlkokulu, birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu. Tüm çocuklar hem becerikli hem de birbirleriyle iletişimleri çok güçlü. Onların merkezdeki okullarla fırsat eşitliği noktasında yaşayabilecekleri tüm dezavantajları en aza indirmek için ALKÜ olarak projelerimiz devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda cesur adımlarla bilimin ışığında yetişecek genç nesillerin en iyi şekilde yetişmesi noktasında üniversitemize düşecek tüm sorumlulukları alma gayreti içindeyiz. Bu projeye öğrencilerim Gamze Gül Işık, Samet Söyler, Rümeysa Şen, Volkan Tunç, İpek Nisa Depe, İlayda Yılmaz, Mert Çetintaş, Meryem Dolu, Esma Atalay, Berat Arslan, Behican Karal, Enes Polat ve Ziyettin Devriş büyük emek verdiler. Bu tarz projelerle birlikte geleceğin toplumsal sorumluluk sahibi sınıf öğretmenlerini de yetiştirmek istiyoruz. Projemize katkı veren tüm paydaşlarımıza Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Kapılarını bu projede bize açan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’a Kızılcaşehir İlkokulu Müdür yetkili öğretmeni Emin Özdemir’e ve öğretmenler Fatma Şenol ile Erdal Birer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. 2026 yılında da ALKÜ, bölgeye ışık yaymaya devam edecek.” dedi.

