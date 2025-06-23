Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), yürüttüğü çalışmalarla bölgesine değer katarken uluslararası düzeyde de adını duyurmaya devam ediyor. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arslan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Avrupa ve Orta Asya Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ağı” (LANDNET - Land Management Network) Yönetim Kuruluna seçildi. Doç. Dr. Arslan, Avrupa ve Orta Asya’da sürdürülebilir arazi yönetimi, arazi toplulaştırması ve arazi bankacılığı gibi kritik alanlarda çalışan LANDNET’in 9 kişilik yönetim kurulunda 3 yıl süreyle görev yapacak. Yönetim kurulu, FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin (REU) çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına bilimsel katkı sağlayacak. Ayrıca Doç. Dr. Arslan tarafından yürütülen; İtalya, Tunus, Mısır, Yunanistan ve Türkiye’nin ortak olduğu Interreg NEXTMED projesi; ALKÜ tarihinde ilk merkezi proje olarak geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

DOÇ. DR. FIRAT ARSLAN KİMDİR?

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Fırat Arslan, tarımsal üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik akademik çalışmalarıyla tanınıyor. Özellikle arazi toplulaştırma, sulama yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri konularında uzmanlaşan Doç. Dr. Arslan, bu alanlarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde projelerde yer almaktadır. Son olarak Türkiye’nin de ortak olduğu Interreg NEXTMED projesi kapsamında, Akdeniz Bölgesi’ndeki su kıtlığıyla mücadele etmek ve bölgedeki çiftçilere sürdürülebilir su yönetimi çözümleri sunmak amacıyla çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yürütüyor.