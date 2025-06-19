Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. ALKÜ, 2025 Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması’nda kuruluşundan bu yana ilk kez yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal vizyonunu uluslararası düzeyde görünür kıldı. Üniversite, SDG 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SDG 13 (İklim Eylemi) ve SDG 2 (Açlığa Son) başlıklarında değerlendirildi; çevreye duyarlı yaklaşımı, kaynak verimliliğine dayalı yönetimi ve düşük karbonlu uygulamalarıyla öne çıktı.



ALKÜ’DEN ÖNEMLİ DERECE

ALKÜ, Sorumlu Üretim ve Tüketim (SDG 12) başlığında 66,1 puan alarak dünya genelinde üniversiteler arasında 301-400 bandında yer alırken SDG 12 başlığında Türkiye puan sıralamasında 3. sırada yer aldı. Atık geri dönüşüm oranında yüz 91,4, sürdürülebilirlik raporu yayımlama oranında ise yüzde 100 skor alan üniversite; kampüs genelinde sıfır atık politikasını sistematik ve belgelenmiş biçimde yürüttüğünü ortaya koydu. Öğrenci yemekhanesinden toplanan organik atıkların kompost, gübre ve evcil hayvan mamasına dönüştürülmesi; döngüsel ekonomi uygulamalarının önemli bir örneği oldu.



ALKÜ GES, ULUSLARARASI BAŞARI GETİRDİ

Kestel Yerleşkesinde devrede olan Güneş Enerji Santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 2,4 milyon kWh elektrik üretimi sağlayan ve kampüsün büyük bölümünü yenilenebilir enerjiyle destekleyen ALKÜ, THE’nın İklim Eylemi (SDG 13) başlığında yapılan değerlendirmede ise 44,4 puan ile dünyada üniversiteler arasında 401-600 bandında sıralandı. Ayrıca karbon nötr olma taahhüdüyle yüzde 67,5 puan elde eden ALKÜ, enerji altyapısında sürdürülebilirliği önceleyen stratejik adımlar attığını elde ettiği bu başarıyla bir kez daha kanıtladı.



ALKÜ’NÜN BAŞKA ÇALIŞMALARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Açlığa Son (SDG 2) başlığında ise ALKÜ; 46,7 puan ile yine 401–600 bandında yer alan üniversite özellikle biyosistem temelli uygulamalı eğitim, gıda israfının önlenmesi ve akıllı sera sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla dikkat çekti.





“ALKÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE”

“THE sıralamasında yer almak bizler için bir sonuç değil, sürdürülebilir gelecek vizyonumuzun başlangıç noktasıdır.” diyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Üniversiteler bilgi üretim merkezi olmasının yanında aynı zamanda toplumun sürdürülebilirlik dönüşümünde öncülük etmesi gereken kurumlardır. ALKÜ olarak bizler; enerji verimliliği, atık yönetimi, iklim eylemi ve gıda güvenliği gibi alanlarda örnek uygulamaları hayata geçirerek hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de öğrenci ve akademisyenlerimizi bu dönüşümün bir parçası yapıyoruz. Tüm birimlerimizle tarım, enerji ve çevre politikalarına entegre çözümler geliştiriyoruz. Bu noktada üniversitemizde önemli çalışmalar yapan Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederim.” dedi.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ VE YEŞİL KAMPÜS HEDEFLERİMİZ VAR”

ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada “ALKÜ’nün sürdürülebilirlik çalışmaları yalnızca operasyonel düzeyle sınırlı kalmayıp kalite ve çevre yönetim sistemleriyle kurumsal olarak bu çalışmaları güvence altına aldık. ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgelerimizle birlikte; enerji verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda somut adımlar atıyoruz. 2026 yılı hedeflerimiz arasında Erişilebilir ve Temiz Enerji (SDG 7), Nitelikli Eğitim (SDG 4) ve Amaçlar için Ortaklıklar (SDG 17) başlıklarında veri altyapımızı güçlendirmek ve sıralamadaki yerimizi daha da yükseltmek hedefi üzerinde çalışıyoruz. Güneş enerjisi, kompost üretimi gibi yenilikçi uygulamalarla hem kampüs içinde hem bölgesel düzeyde sürdürülebilirliği yaşam kültürüne dönüştürmeyi sürdürüyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi; doğaya saygılı, kaynaklarını bilinçli kullanan, kapsayıcı ve yenilikçi bir üniversite modeliyle sürdürülebilir geleceğe emin adımlarla ilerliyor.” denildi.