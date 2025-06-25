Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), ulusal ve uluslararası alanda bilim camiasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ederken kök saldığı coğrafyaya da değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ALKÜ, çocukların gelişimlerini destekleyecek ve toplumsal eşitsizlikleri azaltacak örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Onay Budak öncülüğünde ve Prof. Dr. Mustafa Uslu, Doç. Dr. Salih Tellioğlu ve Öğr. Gör. Dr. Ayşe Gül Gök ortaklığında hazırlanan “ALKÜ Oyunevi ve Oyuncak Kütüphanesi” projesi hem akademik eğitimi güçlendirmeyi hem de dezavantajlı çocukların oyun ve oyuncaklara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, kurulacak olan Oyunevi ve Oyuncak Kütüphanesi, öğrencilerin uygulamalı derslerde ürettikleri eğitici materyallerin değerlendirilmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda özellikle 0-3 yaş grubu çocukların oyun ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir alan sunulacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek proje hem Alanya’daki çocuklara hem de turistik yapısı gereği kente gelen yerli ve yabancı ailelerin çocuklarına hizmet verecek. Proje sayesinde hem toplumsal fayda sağlanacak hem de kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunulacak.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÇOCUKLAR UMUDUN EN SAF HÂLİDİR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversite-toplum iş birliğini esas alan bir anlayışla bölgemizin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeye büyük önem verdiklerini söyleyerek “ALKÜ olarak eğitimin yalnızca üniversite düzeyiyle sınırlı olmadığını biliyor, toplumun her kesimine dokunan projelerle her yaş grubuna ulaşmayı önemsiyoruz. Çocuklar, umudun en saf hâlidir ve ‘ALKÜ Oyunevi ve Oyuncak Kütüphanesi’ projesi bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır. Hem çocukların gelişimine katkı sunacak hem de öğrencilerimizin mesleki uygulama alanlarını güçlendirecek bu projenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Projeye emek ve gönül veren akademisyenlerimize, özveriyle katkı sunan öğrencilerimize, süreci destekleyen tüm dış paydaşlarımıza; eski ama sağlam oyuncaklarını, yepyeni ya da nostaljik değeri olan oyuncaklarını ve maddi katkılarını bizden esirgemeyecek olan tüm bağışçılarımıza şimdiden en içten teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BUDAK: “BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ”

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Onay Budak, projenin yalnızca eğitim alanında değil; aynı zamanda sosyal sorumluluk ve toplumsal gelişim bağlamında da önemli olduğunu vurgulayarak “Bu projeyle öğrencilerimizin teorik bilgilerini sahada uygulamaya dönüştürebilecekleri bir ortam sağlayacağız. Aynı zamanda çocukların bilişsel, psikomotor, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen oyuncak ve materyalleri, özellikle dezavantajlı çocuklara ulaştırmayı hedefliyoruz. Oyuncak kütüphanemizde yer alacak tüm materyaller, çocuk gelişimi ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından özenle hazırlanacak ve uzmanlarımızın değerlendirmesinden geçecek. Kuracağımız oyunevi ve oyuncak kütüphanesi sadece materyal paylaşımı yapılan bir alan olmayacak. İçinde yer alacak oyun gözlem odası ve görüşme odası gibi bölümlerle çocukların gelişim süreçlerini izleyebileceğimiz, ailelere rehberlik ve danışmanlık sağlayabileceğimiz kapsamlı bir uygulama merkezine dönüşecek. Böylelikle hem çocukların gelişim ihtiyaçlarına yanıt verecek hem de öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunacağız.” dedi. Hayırseverlere ve destekçilere seslenen Dr. Öğr. Üyesi Budak, “Bu kapsamda değerli hayırseverlerimizin ve destekçilerimizin eski ancak kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını, yeni ya da nostaljik değeri olan kıymetli oyuncaklarını ve maddi katkılarını bağış olarak projeye sunmalarını bekliyoruz.” dedi.

Proje Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Onay BUDAK

e-mail : [email protected] Instagram: cgu.onaybudak

Tel : 0 242 510 60 60 - Dahili: 1625

IBAN : TR090001500158007356736248 (Açıklama: ALKÜ Oyuncak Kütüphanesi)