Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki cenaze töreni sonrası yumruk atan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Tengioğlu’nu “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan yargılandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporu dikkate alarak, Özgür Özel’in olay sırasında hafif yaralandığını ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğunu değerlendirdi. Tengioğlu, suçun niteliği ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, cezaevinde geçirdiği yaklaşık beş aylık süre nedeniyle tahliyesine hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, 4 Mayıs 2025’te, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası AKM çıkışında meydana geldi. Tengioğlu, Özgür Özel’e yumruk atarak kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir saldırıda bulundu. Saldırgan, 6 Mayıs’ta tutuklanmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Tengioğlu’nun geçmişte, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürme ve bir çocuğunu yaralama suçlarından hüküm giydiği de dava sürecinde dikkat çeken bir detay oldu.







Duruşmada, Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, saldırının kamu güvenliğini riske attığını ve planlı bir şekilde gerçekleştiğini savunarak, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tengioğlu ise savunmasında, olayın kasti olmadığını ve bir anlık tepkiyle gerçekleştiğini öne sürdü. Mahkeme, sanığın pişmanlık beyanını ve dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek cezada takdiri indirim uygulamadı, ancak alt sınırdan hüküm verdi.