Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi ve Türkiye’nin ilk Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Şampiyonu Seren Ay Çetin, bir kez daha tarih yazdı. Fethiye’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) Altın Kemer maçında, 5 kez WBC Dünya Şampiyonu olan Çek boksör Fabiana Bytqi’yi puanla mağlup eden Çetin, WBA Gold Super Bantamweight unvanını kazanarak Alanya’nın ve Türkiye’nin gururu oldu.

10 RAUNTLUK ZORLU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKTI

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi olan Seren Ay Çetin, çıktığı 10 rauntluk zorlu karşılaşmada üstün performans sergileyerek, hem rakibine üstünlük sağladı hem de Türkiye’ye yeni bir altın kemer kazandırdı. Maç sonunda hakemlerin ortak kararıyla galibiyete ulaşan Çetin’in bu büyük başarısı, hem Türk boks camiasında hem de ALKÜ’de sevinçle karşılandı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SEREN AY, ÜNİVERSİTEMİZİN GURURUDUR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, şampiyonluk maçını heyecanla takip ettiklerini belirterek Seren Ay Çetin’in gösterdiği azim ve disiplinin üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi. “Seren Ay, sadece bireysel bir başarı elde etmedi. Bu galibiyet, üniversitemizde verilen eğitimin, spor alanındaki vizyonumuzun ve öğrencilerimizin potansiyelinin de somut bir göstergesidir” diyen Rektör Türkdoğan, genç şampiyonu içtenlikle tebrik etti.

TÜRK BOKSUNUN PARLAYAN YILDIZI

Seren Ay Çetin’in bu zaferi, Türk kadın boksunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Henüz genç yaşta dünya çapında ses getiren başarılara imza atan Çetin, azmi ve yeteneğiyle Türk sporunun geleceğinde önemli bir rol oynayacağına işaret ediyor.