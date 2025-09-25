Corendon Alanyaspor, kentteki çocuklara yönelik düzenlediği renkli bir etkinlikle minik taraftarlarına keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Özfa Gıda’nın sevilen markası Bebeto ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek “Alanyaspor Çocuk Şenliği”, eğlence dolu iki gün vadediyor. Çocukların futbol sevgisini pekiştirmeyi ve aileleri bir araya getirmeyi amaçlayan bu organizasyon, Alanya’da coşkuyla karşılanıyor.

İLK DURAK HÜKÜMET MEYDANI, DEVAMI STORE ÖNÜNDE



Alanyaspor Store organizasyonuyla planlanan şenliğin ilk ayağı, Hükümet Meydanı’nda kurulacak etkinlik alanında başlayacak. Burada çocuklar; balon park, oyun alanları ve sürpriz etkinliklerle keyifli vakit geçirecek. Şenliğin ikinci günü ise GAİN Park Stadyumu'nun yanındaki Alanyaspor Store alanında devam edecek. Minik taraftarları burada da birbirinden eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyeler bekliyor.

PALYAÇOLAR, YÜZ BOYAMA, DJ VE DAHA FAZLASI



İki gün boyunca sürecek organizasyonda yüz boyama, palyaço ve maskot gösterileri, çeşitli yarışmalar, DJ performansı ve ikramlar gibi pek çok etkinlik yer alacak. Ayrıca Alanyaspor ve Bebeto iş birliğiyle hazırlanan özel hediyeler, çocuklara armağan edilecek.

