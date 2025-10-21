Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik başarı odaklı URAP 2025-2026 Türkiye Sıralaması'nda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Üniversite, geçen yıla göre 10 basamak birden yükselerek 198 üniversite arasında 118'inci sıraya yerleşti. Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında ise 83'üncü sırada yer aldı.

URAP SIRALAMASINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ODTÜ Enformatik Enstitüsü'ne bağlı URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'nın hazırladığı sıralamada, ALKÜ'nün genel listede 128'inci sıradan 118'inci sıraya yükseldiği açıklandı. Tıp fakültesi bulunan üniversiteler kategorisinde de ALKÜ, önceki yıl 91'inci sırada yer alırken, bu yıl 83'üncü sıraya yükseldi. URAP sıralaması; öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf oranı, bilimsel belge üretimi, öğrenci-öğretim üyesi oranı, ulusal ve uluslararası ortak yayınlar ile TÜBİTAK destekli projeler gibi 15 farklı akademik göstergeye göre yapılıyor. Bu yükseliş, ALKÜ'nün akademik alanda gösterdiği gelişimi ortaya koydu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: 'YÜKSELİŞİMİZ KALICI OLACAK'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sıralamada elde edilen bu başarıyı değerlendirdi. Genç bir üniversite olmalarına rağmen bilimsel üretkenlik, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarında hızlı bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Rektör Türkdoğan, 'Üniversitemiz son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı destekli projeler ile öğrencilerimizin çeşitli alanlardaki başarıları, üniversitemizin marka değerini artırıyor. TEKNOPARK'ın kurulması da bu gelişimin bir parçası' ifadelerini kullandı.

AKADEMİK VE İDARİ KADROYA TEŞEKKÜR

Açıklamasının sonunda üniversitenin tüm akademik ve idari personeline, öğrencilere ve iş birlikçilerine teşekkür eden Rektör Türkdoğan, ALKÜ'nün bilim, sanat, spor ve toplumsal sorumluluk alanlarında sürdürülebilir bir başarı kültürü inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Öte yandan, ALKÜ'nün kısa süre içinde yakaladığı bu ivme, üniversitenin yalnızca yerel değil ulusal ve uluslararası platformlarda da adından daha sık söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.