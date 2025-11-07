Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) yayımladığı 2025 yılı azami prim listesine göre, tüm araç türlerini kapsayan tarifede ortalama yüzde 1 oranında artış yapıldı. Yeni tarifeler, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

PRİMLER RİSK BASAMAKLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Yayımlanan listede, otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet sahiplerinin ödeyeceği prim tutarları risk basamaklarına göre düzenlendi. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan yüksek riskli sürücüler için azami prim 44 bin 733 TL, en düşük riskli sekizinci basamaktaki sürücüler için ise 7 bin 456 TL olarak açıklandı. Alanya ve Antalya genelinde de prim tutarlarının büyükşehir tarifesi kapsamında benzer şekilde uygulanacağı belirtildi.

SİGORTASIZ ARAÇLARA AĞIR CEZA

Yeni düzenlemeyle sigortası bulunmayan araç sahipleri için yaptırımlar da artırıldı. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere 993 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürülecek. Öte yandan, sigorta primlerindeki artışın yıl sonuna kadar kademeli şekilde güncellenebileceği, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için poliçelerini zamanında yenilemeleri gerektiği bildirildi.