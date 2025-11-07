Türk futbolunda son yılların en geniş kapsamlı soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 17 hakem, 2 kulüp başkanı ve bir dernek başkanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 12 farklı şehirde adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 19 kişi gözaltına alındı.



SUÇLAMALAR “MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME” ÜZERİNE

Savcılık açıklamasına göre, gözaltına alınan hakemler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamaları yöneltildi. Hakemlerin kamu görevlisi statüsünde olmaları nedeniyle, elde ettikleri gelirlerle bahis oyunları üzerinden kazandıkları paralar karşılaştırılarak inceleme başlatıldı. Ayrıca, bir Süper Lig kulübü başkanı (M.Ö.), bir eski kulüp sahibi (T.C.) ve eski dernek başkanı (M.F.S.) hakkında da aynı suçtan işlem yapıldı. Savcılık, sürecin yalnızca adli değil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen idari soruşturmadan da bağımsız ilerleyeceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla U.E. isimli bir kişi hakkında da işlem başlatıldı. Bu kişinin sosyal medyada kaynağı belirsiz bilgi ve belgeler paylaştığı iddia edildi. Savcılık, süren adli sürece zarar verebilecek bu tür paylaşımlara karşı kamuoyunu uyardı.

SORUŞTURMA TFF BAŞKANI HAKCIOĞLU’NUN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI



Bahis operasyonunun fitilini, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlere ilişkin iddiaları ateşledi. Hacıosmanoğlu’nun “bahis hesabı bulunan hakemler” yönündeki açıklaması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ihbar olarak kabul edildi. Başsavcılık, Nisan ayında başlatılan soruşturmayı derinleştirerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen benzer bir dosyayı da birleştirdi. Böylece tüm incelemeler tek dosya üzerinden yürütülmeye başlandı.

371 HAKEMDEN 152’Sİ AKTİF BAHİS OYNUYOR İDDİASI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yaptığı son açıklamada 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini öne sürdü. Bu tespitlerin ardından TFF’nin disiplin kurulları da harekete geçti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen disiplin süreci kapsamında 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi. 3 hakem hakkındaki incelemenin ise sürdüğü belirtildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Savcılık, soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis sitelerine ait abonelik verileri ile tanık ifadelerini incelemeye aldı. Bu kapsamda en az beş yıllık dönemi kapsayan on binlerce kaydın analiz edildiği, bu sürecin yoğun bir mesai gerektirdiği ifade edildi. Başsavcılık, analizler tamamlandıktan sonra gerçek şüpheliler hakkında adli işlemlerin genişletileceğini bildirdi.

TFF VE SAVCILIK SÜREÇLERİ AYRI İLERLİYOR

Savcılık, TFF’nin yürüttüğü disiplin sürecinin idari nitelikte olduğunu, adli soruşturmanın ise bağımsız olarak sürdüğünü vurguladı. Hakemler, yöneticiler ve kulüpler hakkında delillerin titizlikle toplanacağı belirtildi. Öte yandan, savcılık kaynakları, futbolun güvenilirliğini sarsan bu tür iddialara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ve sürecin şeffaf biçimde yürütüleceğini açıkladı.