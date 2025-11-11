Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' rekor düzeyde başvuruyla başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen proje kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

İLK GÜNDE 936 BİN 159 BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projeye ilk günde 936 bin 159 başvuru geldiğini duyurdu. Bakan Kurum, 'Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin ilgisine en sağlam ve modern yuvalarla karşılık vereceğiz.' ifadelerini kullandı. Vatandaşlar projeye e-Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden başvuru yapabiliyor. e-Devlet üzerinden işlem yapacaklar için ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru sistemi uygulanacak. 15 Kasım'dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

ŞEHİT AİLELERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinden başvuru bedeli alınmayacak. Bu gruplar sadece banka şubeleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayacak. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanyada vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı sunulacak. Evlerin dağılımı şu şekilde olacak:

Yüzde 40'ı (200 bin konut) 80 metrekare 2+1

Yüzde 30'u (150 bin konut) 65 metrekare 2+1

KONUT FİYATLARI VE TAKSİT PLANI

Anadolu illerinde:

1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL - taksit 6 bin 750 TL

65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL - taksit 8 bin 250 TL

80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL - taksit 9 bin 938 TL

İstanbul'da:

1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL - taksit 7 bin 313 TL

65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL - taksit 9 bin 188 TL

80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL - taksit 11 bin 63 TL

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, son 10 yıldır T.C. vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Hane halkı aylık geliri İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olacak. Başvuru yapılan bölgede en az bir yıldır ikamet etme şartı aranacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin, kendilerinin veya aile bireylerinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor. Hak sahipliği şu şekilde belirlenecek:

Yüzde 5 şehit aileleri ve gaziler

Yüzde 5 engelliler

Yüzde 20 emekliler

Yüzde 10 üç ve daha fazla çocuğa sahip aileler

Yüzde 20 gençler (18-30 yaş)

Yüzde 40 diğer vatandaşlar

Öte yandan proje kapsamında başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sürecinin ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek.

500 bin sosyal konut projesine olan yoğun ilgi, devletin dar gelirli vatandaşlara yönelik konut politikalarına güvenin artarak sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.