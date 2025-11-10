BAŞVURU SÜRECİ VE KOŞULLAR

Kamuoyuna 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan projede başvurular bugün e-Devlet üzerinden başlarken, banka şubeleri üzerinden başvurular yarın sona erecek. Başvuru için 5 000 TL ön ücret yatırılması gerekiyor; ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak.

Başvuru yöntemleri arasında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet ekranı yer alıyor.



KONUT ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME PLANLARI

Projede 2+1 ve 1+1 tip konutlar yer alacak; 2+1 konutlar 65 ve 80 m², 1+1 konutlar yaklaşık 55 m² olarak tasarlandı. Satışta yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı sunuluyor.

Konutlar depreme dayanıklı olacak şekilde planlandı, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarım öngörüldü.



İLLERE GÖRE DAĞILIM VE HEDEFLER

Projede illere göre dağılım belli oldu: örneğin İstanbul'da 100 000, Ankara'da 30 780, İzmir'de 21 520 konut inşa edilecek.

Ayrıca başvuruda aile gelir sınırı gibi kriterler yer alıyor; hane halkı geliri İstanbul için en fazla 145 000 TL, diğer iller için 127 000 TL olarak belirlendi. Kontenjan ayrımı da planlandı: şehit yakınları, gaziler ve engelliler için, üç ve daha fazla çocuklu aileler için ayrı oranlar belirlendi.



BAŞVURU ADIMLARI

e-Devlet'e giriş yapılır. 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır, ardından '500 000 sosyal konut projesi' seçilir. 'Onayla' butonuna basılır, ön başvuru sistemi tarafından kaydedilir. Bankalar başvuru sahibinin adına hesap açar, SMS ile hesap numarası bildirilir. 5 000 TL başvuru ücreti ilgili hesaba EFT/havale veya ATM yoluyla yatırılır. Ücret yatırılmazsa başvuru iptal edilir. Başvuru durumu e-Devlet'te 'Başvuru Listesi' ekranından takip edilebilir.



PROJENİN AMAÇLARI VE VURGULAR

Projeyle hem bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken, diğer yandan vatandaşların uygun maliyetle konuta erişimi hedefleniyor. Kampanya altında İstanbul'da ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da devreye alınacak.



Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada yoğunluğu azaltmak için e-Devlet başvurularında kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre sıralama uygulanacağı belirtildi.