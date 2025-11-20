Yeni yılda başlatılacak çalışmayla dar gelirli hanelere yönelik sosyal destek mekanizması yeniden şekilleniyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hazırlanan vatandaşlık maaşı modeli, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından ortak yürütülüyor.

GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLANLARA DESTEK

Model kapsamında ailede hiçbir bireyin çalışmadığı ya da toplam gelirin asgari ücreti karşılamadığı durumlarda ödeme yapılacak. Gelir desteği, aile bireylerinden en az bir kişinin iş gücüne katılımı sağlanana kadar sürdürülecek. Ayrıca çalışabilir durumda olan kişiler için istihdama yönlendirme desteği uygulanacak. Sistemin ilk aşamada belirlenen pilot illerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Pilot uygulama sonrası elde edilecek veriler, modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıyı oluşturacak. Bu kapsamda sosyal yardım sistemi yeniden gözden geçirilerek aile odaklı, bütünleşik bir gelir güvencesi yapısına dönüştürülecek.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Uygulamada yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Hane geliri bu sınırın altında kaldığında aradaki fark vatandaşlık maaşı olarak ödenecek. Örneğin aylık sınır 20 bin lira, gelir 16 bin lira ise haneye 4 bin lira destek sağlanacak. Model, pilot illerdeki sürecin ardından tüm Türkiye'de uygulanabilir hâle getirilecek. Öte yandan sistemin, sosyal desteklerin iş gücüne katılımı engellememesi için yeni bir yapıda kurgulandığı belirtiliyor.