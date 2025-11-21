Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı artırıldı. Hükûmet tarafından alınan karar doğrultusunda uzun süredir yüzde 3 olarak uygulanan prim oranı yüzde 6'ya yükseltildi. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde milyonlarca kişinin aylık ödeyeceği tutar iki katına çıkmış olacak.

PRİM ORANINDA YENİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut uygulamasına göre geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanların GSS primi, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanıyordu. Bu kapsamda aylık ödeme tutarı 780 lira seviyesindeydi. Yeni düzenlemeyle oran yüzde 6'ya çıkarılarak prim yaklaşık 1.560 liraya yükseltildi. Artışın, prim borcu bulunanların geçmiş dönem borçlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNCELLEMESİ PRİMİ YENİDEN BELİRLEYECEK

GSS kapsamında ödenecek prim tutarı, asgari ücrete bağlı olarak her yıl yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle yapılacak ilk asgari ücret güncellemesinin ardından prim miktarlarında yeni bir değişiklik yaşanacak.

GSS KİMLERİ KAPSAR?

Türkiye'de sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan Genel Sağlık Sigortası, muayene, tedavi ve ilaç gibi temel hizmetleri kapsıyor. Prim ödeyen kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri de bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Gelir testi sonucunda kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşük çıkarsa prim devlet tarafından karşılanıyor. Öte yandan yeni prim oranı, gelir durumuna göre GSS kapsamındaki milyonlarca kişinin ödeme yükünü doğrudan artıracak.