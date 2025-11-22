2026 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıklar başladı. Halihazırda net 22.104 TL olan ücret, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda yüzde 20 ile 33'e yaklaşan farklı zam seçenekleri masada bulunuyor.

KOMİSYON ARALIKTA TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğini belirtti. Komisyon, yıl bitmeden yeni asgari ücreti açıklamayı hedefliyor. Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 31-33 olarak açıkladı. İşçi kesimi, asgari ücretin en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmasını talep ederken, ekonomi yönetimi yüzde 13-19 seviyesinde bir enflasyon hedefi öngörüyor.

MASADAKİ ZAM SEÇENEKLERİ

Ekonomik göstergelere göre öne çıkan senaryolar:

%20 artış: Net ~ 26.500 TL

%25 artış: Net ~ 27.600 TL

%30 artış: Net ~ 28.700 TL

%33'e yakın artış: Net ~ 29.000 TL

Yeni asgari ücretle birlikte brüt rakam, SGK primleri, işveren maliyetleri ve vergi kalemleri de yeniden düzenlenecek. İşverenler maliyet yükünün hafifletilmesini isterken, işçi temsilcileri ücretin yaşam standardını koruması gerektiğini vurguluyor.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyon görüşmelerinin ardından yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan, komisyonun belirleyeceği rakam, hem işçilerin alım gücünü hem de işverenlerin maliyet dengesini yakından etkileyecek.