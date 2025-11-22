Alanya'da ALKÜ öğrencileri, teleferik biletlerinde özel indirimden yararlanacak. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet ücreti öğrencilere sadece 35 TL olarak uygulanacak.

ÖĞRENCİLERİN KİMLİK KARTI YETERLİ

İndirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin teleferik gişelerinde öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın girişimleriyle uygulamaya geçirilen bu düzenleme, öğrencilerin Alanya'nın tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini daha uygun fiyatlarla görmesini sağlıyor. ALKÜ'nün açıklamasında, bu indirimli uygulamanın öğrencilere sunulan ayrıcalıklardan biri olduğu ve teleferik yolculuğunun eşsiz manzaralar eşliğinde keyifli bir deneyim sağlayacağı vurgulandı. Öte yandan, üniversite yetkilileri öğrencilerin kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları konusunda hatırlatmada bulundu.