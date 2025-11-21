Meteoroloji Genel Müdürlüğü, lodosun etkisiyle Akdeniz kıyı şeridinde yoğun çöl tozu taşınımının beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre Alanya, bu taşınımdan en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, şehir genelinde görüş mesafesinde dikkat çekici düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

GÖKYÜZÜ MATLAŞACAK, HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

Çöl tozunun etkisini artırmasıyla birlikte gökyüzünün mat bir renge bürünmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin belirgin şekilde azalabileceği kaydedildi. Yetkililer, hava kalitesindeki bozulmanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN MASKE VE TEDBİR UYARISI

Uzmanlar, solunum rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve açık alanda çalışanların etkilenme riskinin daha yüksek olduğunu belirterek tedbirlerin artırılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmama, zorunlu hallerde maske kullanma ve kapalı alanları havalandırırken dikkatli olma çağrısı yapıldı. Öte yandan çöl tozu taşınımının birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, Meteoroloji'nin yeni uyarılarının takip edilmesi gerektiği ifade edildi.