Alanya'nın Kocaoğlanlı Yaylası'nda domuzları uzaklaştırmak amacıyla bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyecekler, sahipli ve sahipsiz köpeklerin ölümüne yol açtı. Farklı noktalara bırakılan bu maddeler, yayla sakinlerini endişelendirdi.

ZEHIRLİ YİYECEKLER KÖPEKLERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Yayla bölgesinde 15 ila 20 köpeğin zehirli yiyecekleri tüketmesi sonucu telef olduğu bildirildi. Olay, hem hayvan sahiplerini hem de bölge halkını derinden üzdü. Bölge sakinleri, zehirli maddelerin ortak kullanım alanlarına bırakılmasının sadece hayvanları değil, çocukları ve yaylayı kullanan herkesi tehlikeye attığını belirtti. Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, sorumluların bulunup cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan, bölgeye bırakılan zehirli yiyeceklerin yayılmasını önlemek ve tehlikeyi azaltmak için yetkililerin acil önlem alması bekleniyor.