Alanya ve Türkiye genelinde milyonlarca aboneyi ilgilendiren elektrik faturaları, yeni düzenlemeyle birlikte ciddi şekilde artacak. Uzun süredir uygulanan devlet destekli indirim, yüksek tüketimde tamamen kaldırılacak ve haneler yeni yılda artan elektrik maliyetleriyle karşılaşacak.

İNDİRİM KALDIRILIYOR

Devletin elektrik faturalarında uyguladığı kilowatt bazlı indirim, 4 bin kilovatsaat sınırını aşan aboneler için tamamen kaldırılacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu değişikliği 'örtülü zam' olarak nitelendirerek faturaların bir anda iki katına çıkabileceğini belirtti. Örnek olarak normalde 653 TL olan bir faturanın, devlet desteğiyle 286 TL'ye düştüğü ancak indirimin kaldırılmasıyla tekrar 653 TL'ye çıkacağı ifade edildi. Yaz aylarında klima kullanımı gibi yüksek tüketim dönemlerinde artış oranının yüzde 150-160'a kadar çıkabileceği öngörülüyor.

ALANYA'DA ETKİ DAHA SERT OLACAK

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 4 bin kilovatsaatlik sınırın dört kişilik bir hanenin asgari ihtiyacını dahi karşılamadığını vurguluyor. Alanya gibi turistik bölgelerde nüfus yaz aylarında artış gösterdiğinden, faturaların yükselişi bölgedeki haneler için daha sert hissedilecek.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

2025 yılında 5 bin kilovatsaat olarak belirlenen sınır, 2026'dan itibaren yeniden 4 bin kilovatsaate düşürülecek. EMO'nun sınırın iptali için açtığı dava ise hâlâ sonuçlanmadı; belirsizlik devam ediyor. Öte yandan uzmanlar, özellikle yaz aylarında yüksek tüketim yapan Alanya ve çevresindeki hanelerin elektrik faturalarında önemli bir artışla karşılaşacağını belirtiyor.