Motorinde beklenen indirim yürürlüğe girerken, akaryakıt fiyatlarındaki değişim petrol piyasası ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak sürüyor. Motorinin litre fiyatı büyük indirimle birlikte ülke genelinde yeniden hesaplandı.

MOTORİNE GECE YARISI 2 LİRA 44 KURUŞ İNDİRİM

Motorin fiyatına uygulanan indirimle birlikte litre fiyatı İstanbul'da 57 lira 3 kuruşa, Ankara'da ise 58 lira 6 kuruşa geriledi. Yeni tarifeler gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınıyor. Rafineriler tarafından yapılan hesaplamaların ardından dağıtım şirketleri kendi fiyatlarını oluşturuyor. Bu nedenle iller arasında sınırlı farklılıklar görülebiliyor.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMLARINI DURDURMUŞTU

Sektörde fiyat değişikliklerini duyuran tek sendika olan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunun ardından dava süreci sonuçlanana kadar akaryakıt fiyat güncellemelerini kamuoyuyla paylaşmama kararı almıştı. Öte yandan, petrol piyasasındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimlerin akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.