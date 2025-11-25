Alanya'nın İncekum Plajı sabah saatlerinde dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. Bölgede art arda oluşan iki hortum, sahilde bulunan vatandaşların kısa süreli endişe yaşamasına neden oldu.

HORTUMLAR ARDI ARDINA ORTAYA ÇIKTI

İlk hortumun oluşmasının üzerinden yaklaşık 5 dakika geçmeden ikinci hortum belirdi. Sahilde bulunanlar, deniz üzerinde hareket eden hortumları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Doğa olayı, bölgedeki turistlerin ve yerel halkın büyük ilgisini çekti.

KIYIYA ULAŞMADAN DAĞILDI

Hortumlardan birinin denize tam olarak ulaşmadığı, diğerinin ise deniz yüzeyine net biçimde temas ettiği görüldü. Her iki hortumun da kıyıya yönelmeden, kısa sürede etkisini kaybederek dağıldığı belirtildi. Öte yandan, uzmanlar bu tip hortumların bölgedeki hava sıcaklığı ve nem değişimleriyle zaman zaman görülebildiğini belirterek, sahil kesimlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.